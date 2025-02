Intelligenza artificiale. Prodi: "Il nostro Paese può essere importante. Ma serve una squadra"

Bologna al centro delle nuove sfide dell’intelligenza artificiale. Anche grazie alla partnership tra l’Alma Mater e l’Università della Virginia (negli Stati Uniti) per "un centro di ricerca congiunto" e "una stretta collaborazione" tra la Bologna Business School e la Darden School of Business. Bologna al centro, appunto, ne è sicuro il professore Romano Prodi, che però avverte: "Il nostro Paese può essere un player, se va avanti da solo, di Serie C. Insieme con l’Europa, invece, può esserlo di Serie A: quando si gioca per vincere bisogna avere una bella squadra". L’ex premier non perde l’opportunità di analizzare lo scenario mondiale anche e soprattutto in virtù delle trasformazioni tecnologiche: "A livello globale abbiamo visto un esempio importante con questo ‘contro attacco’ dalla Cina sull’intelligenza artificiale, che con una spesa ridotta è riuscita a fare tanto. Non potevamo farlo anche noi? Si è sempre detto ‘ah ma la spesa americana è molto superiore’, ora è stato dimostrato che se le cose si fanno assieme, con un piano di 15 anni, si vince".

L’occasione è il forum nella sede di Confindustria Emilia Area Centro dal titolo ‘Bologna come piattaforma globale: intelligenza artificiale, conoscenza, democrazia’, a cui hanno partecipato gli attori istituzionali e imprenditoriali principali del territorio: dal sindaco Matteo Lepore al governatore Michele de Pascale, fino ad alcuni assessori comunali e regionali, da Valter Caiumi e Maurizio Marchesini (rispettivamente presidente e vicepresidente di Confindustria Emilia Area Centro) al rettore dell’Alma Mater Giovanni Molari, a Francesco Ubertini (presidente di Cineca) e Ian Baucom (Università della Virginia).

"Il Tecnopolo ha un ruolo centrale grazie agli oltre due miliardi di investimenti dell’Italia e dell’Europa sulla nostra città – esordisce Lepore –. Nei prossimi anni è previsto un arrivo massiccio di ricercatori grazie anche al ruolo di Cineca: abbiamo bisogno di correre e di essere al passo con i tempi. Noi offriamo alla cittadinanza e al mondo delle imprese un dibattito aperto: non diciamo ‘le cose che vanno fatte sono queste’, ma stiamo mettendo a disposizione le risorse e vogliamo tutti insieme affrontare un quesito importante: qual è il posizionamento del nostro territorio? Non solo come Bologna, ma come Paese e a livello europeo".

Per Caiumi "Bologna potrà diventare un polo italiano dell’intelligenza artificiale: chi conosce questa tecnologia, sa che la sua massima espressione sarà la manifattura e qui siamo in perfetto anticipo". Per de Pascale "gli investimenti già fatti sul Tecnopolo e quelli in corso fanno di Bologna uno dei principali hub pubblici europei", mentre per Marchesini "l’intelligenza artificiale è un fattore di trasformazione del lavoro che impone un ripensamento delle competenze e un’adeguata gestione delle sue implicazioni sociali, ma non rappresenta una minaccia per l’occupazione: la vera sfida è garantire che questa transizione sia inclusiva e sostenibile". E ancora: potenzialità per gli enti locali, leve per l’innovazione, ruolo dell’università. Un incontro ricco e partecipato che guarda al futuro con lo volontà di investire sempre più sul Tecnopolo.