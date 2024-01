Intelligenza artificiale: "Utile ma piena di rischi"

L’Hotel Royal Carlton si riempie per parlare di intelligenza artificiale al convegno dei Lions Club Bologna I Portici. Un dialogo a più voci, aperto dalla presidente Elisa Bochicchio. "Abbiamo sentito l’esigenza di questo incontro, perché si tratta di un argomento di interesse comune e dobbiamo essere ben informati – precisa –. Vogliamo fare chiarezza, sviscerando il tema con le diverse professionalità". Dal mondo imprenditoriale a quello giuridico, passando per l’arte, l’intelligenza artificiale è presente. "Ha poteri e rischi immensi – commenta Jan Kleijssen, ex direttore del Consiglio di Europa –. È molto urgente procedere con una regolamentazione a livello internazionale, visto che l’intelligenza artificiale non conosce frontiera". Analizzando diversi casi, come l’istigazione al suicidio di un uomo che aveva chiesto consiglio a un’applicazione, è chiaro che servano "norme giuridiche vincolanti internazionali – continua Kleijssen –. Ci sono anche applicazioni positive, quindi vogliamo sostenere l’innovazione, tutelando i cittadini, sempre in interazione con lo strumento". Strumento che il governo deve imparare a gestire, perché "nel 2026 avremo esaurito i dati freschi degli esseri umani – conclude l’ex direttore –. I governi devono essere attrezzati con l’AI". All’evento, anche Giusella Finocchiaro, professoressa di Unibo di Diritto privato e di Internet, autrice del libro ‘Intelligenza Artificiale. Quali regole?’.

"Ho scritto il libro per capire quali siano le regole necessarie a disciplinare l’intelligenza artificiale – racconta Finocchiaro –. C’è un’urgenza politica, etica e giuridica di normare il fenomeno. Credo che un coordinamento internazionale su questi temi sia imprescindibile". In campo giuridico, "i sistemi dell’AI possono essere utili come supporto, ma non come decisori finali, soprattutto in scenari critici come la giustizia – prosegue la docente di Diritto –. La proposta di regolamento europeo arriva nel 2021. Se verrà approvata nel 2024, sarà applicabile nel 2026. Usa e Cina hanno già prodotto le loro regole: siamo partiti per primi, ma arriveremo ultimi". Anche le imprese devono fare i conti con lo strumento, "che va conosciuto per poter essere utilizzato al meglio, anche se ci sono dei rischi – dice Marco Moscatti, presidente di Giovani Imprenditori Confindustria Emilia –. Non possiamo sottrarci allo sviluppo. Valutandone i rischi, dobbiamo sviluppare etica e percorsi". Per le aziende "serve ancora molta formazione, siamo distanti – conclude il presidente –. In molti casi non si è ancora conclusa la transizione digitale: alcuni processi sono ancora cartacei. Starà nelle mani degli imprenditori, dei manager e dei collaboratori".

Mariateresa Mastromarino