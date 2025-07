Intensificati i controlli in Bolognina. Più agenti e passaggi con l’elicottero

Si intensificano i controlli nella zona rossa della Bolognina. Dopo gli ultimi episodi di cronaca e il dibattito in città tra Comune e governo sui presidi di sicurezza nel territorio, proprio in seguito al Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, da ieri sera sono stati potenziati i controlli in Bolognina, soprattutto nell’area compresa tra via Bolognese, piazza dell’Unità, via Matteotti, via de’ Carracci e via Fioravanti. Un perimetro che spesso ha visto accadere truffe, furti, borseggi, ma anche accoltellamenti, spaccio e risse. Così, la Questura ha deciso di intensificare il piano dei controlli straordinari, con una stretta sul territorio.

Ha iniziato a farlo ieri sera con 40 uomini appartenenti a diversi reparti della polizia, tra cui il Reparto prevenzione crimine, il Reparto mobile, il commissariato Bolognina Pontevecchio, con l’ausilio dell’unità cinofila antidroga. Presente, inoltre, anche personale della Divisione anticrimine e della Squadra mobile, così come personale della Divisione polizia amministrativa e sociale che, in collaborazione con la polizia locale, hanno effettuato i primi controlli di competenza nelle attività commerciali dell’area. Nel servizio sono impiegati anche gli specialisti del Reparto volo per attività di monitoraggio e sorvolo dell’area. Collaborano anche i carabinieri e gli agenti della Guardia di finanza.

Un’attenzione particolare sarà dedicata soprattutto gli stranieri, tanto che è stato attivato anche il personale dell’Ufficio immigrazione per valutare la loro posizione amministrativa. Una stretta sul territorio che proseguirà per più giorni, finalizzata alla prevenzione e al contrasto dell’illegalità diffusa. Controlli che sono anche nell’ottica di ottenere maggiore sicurezza nella zona della Bolognina, una delle più calde della città.

n. m.