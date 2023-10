Intercultura, una settimana di eventi

Al via ieri a Casalecchio la settimana dell’intercultura. Tredicesima edizione di Incontri di Mondi che prevede eventi ed iniziative centrati sul tema delle ‘Differenze positive: tutele a vantaggio di tutti’. In un decennio, fino al 2020, gli stranieri residenti a Casalecchio sono quadruplicati, arrivando a superare quota 12% della popolazione totale. Da due anni crescono più lentamente, e comunque sono ormai oltre 4mila su una popolazione scesa di poco sotto quota 36mila residenti. Ed è da questo dato che ieri nell’Aula magna del Liceo Da Vinci si è svolto il tavolo di confronto intitolato: Percepire le differenze tra studenti, amministratori, docenti ed esperti. Dopo i saluti del sindaco Bosso, e dello psicopedagogista Giovanni Amodio la professoressa Federica Zanetti, del Dipartimento di scienze dell’educazione "G.M. Bertin", di UniBo ha svolto la sua relazione di apertura di fronte al ‘tavolo di confronto’ con gli studenti i dirigenti scolastici, la rete delle Città del Dialogo Interculturale e Ready: rete degli enti locali per prevenire e contrastare le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere. Domani in programma la proiezione del documentari La Escuelita - La Piccola Scuola per gli studenti delle scuole secondarie, docenti, operatori e cittadini. Giovedì sempre per studenti ed esteso ad operatori del volontariato, si affronterà il tema di mafie e sfruttamento degli immigrati.