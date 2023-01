Internati militari Un film sui lager

In occasione della Giornata della Memoria, la sezione Anpi di Granarolo presenta domani il docufim "Stalag - I lager degli I.M.I". La presentazione è in programma alle ore 16, in biblioteca comunale Rodari al Borgo Servizi. Il docufilm racconta la deportazione degli IMI (Internati Militari Italiani), cioè quei militari italiani che dopo l’8 settembre 1943 furono catturati dai nazisti e, poiché rifiutarono di aderire alla Repubblica di Salò, furono deportati nei campi di concentramento in Germania, definiti Stalag, dove divennero di fatto schiavi costretti a lavorare per l’industria tedesca. I granarolesi, secondo una ricerca condotta da Domenico Alvisi nell’archivio comunale, furono 94, dei quali 6 morirono durante la prigionia. Alla proiezione seguirà un dibattito coordinato da Stefano Cavallini.