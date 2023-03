International Street food a Bologna: "Rifiuti e violazioni", il Comune chiederà i danni

Bologna, 13 marzo 2023 – Dopo la festa, restano i problemi. Il Comune accende i riflettori e avvia i controlli, per chiedere eventuali risarcimenti, sull’International Street Food, la manifestazione che si è svolta da giovedì a ieri ai Giardini Margherita, che sono stati letteralmente presi d’assalto da migliaia di persone. Nel mirino autorizzazioni, cibi, bevande e i rifiuti lasciati nei cestini stracolmi e sul prato.

Ieri poco prima delle 19, quando la kermesse era ancora in corso, palazzo d’Accursio si è fatto sentire: "Il Settore Economia del Comune precisa che a seguito delle segnalazioni ricevute, si è attivato e, per il tramite della Polizia locale, ha avviato accertamenti e sopralluoghi al fine di verificare la rispondenza delle attività svolte alle autorizzazioni rilasciate".

I controlli riguardano, in particolare, "cotture e somministrazioni di cibi e bevande non consentite, abbandono e mancata raccolta di rifiuti, occupazioni eccedenti gli spazi inseriti in concessione". Ecco l’avviso finale: "Nel caso di riscontro di eventuali danni ai Giardini, il Comune ne richiederà il risarcimento all’organizzazione". All’affondo di Palazzo d’Accursio, replica in serata l’organizzatore della manifestazione Alfredo Orofino: "Noi crediamo di esserci comportati nel rispetto delle norme vigenti e anche nel rispetto dell’area che ci ospita. I rifiuti? Abbiamo un contratto con la società di smaltimento che farà pulizia anche domani (oggi, ndr)". Che qualcosa non fosse filato per il verso giusto era emerso già ieri mattina, quando c’erano state segnalazioni sui cestini: molti erano pieni di rifiuti e in diversi punti cartacce, lattine, cocci di bottiglia, buste sporche, bicchieri di plastica erano abbandonati sul prato. Tuttavia, l’International Street Food è stata un successo di presenze: in migliaia da giovedì hanno trascorso diverse ore all’aria aperta. Il festival del cibo da strada e della birra artigianale è un appuntamento imperdibile per gli appassionati che, complice anche l’esplosione anticipata della primavera, si sono riversati in massa per degustare il meglio dello street food internazionale nel parco per eccellenza della città.

Anche la domenica soleggiata ha richiamato tante persone, intervenute alla giornata conclusiva della manifestazione. Nelle serate precedenti non erano mancati affollamento e calca, con gli stand che hanno fatto registrare file lunghissime. E un piccolo disguido si è registrato venerdì sera, con la luce mancata per una ventina di minuti. I bolognesi non hanno perso l’occasione di gustare un repertorio gastronomico davvero variegato: dalla carne argentina, agli arancini siciliani, passando per gli hamburger di Angus, al ristorante greco, alla cucina romana e alle specialità messicane. I truck presenti ai Giardini Margherita erano una trentina.