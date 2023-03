International Street food a Bologna: rifiuti e autorizzazioni, scattano i controlli del Comune ai Giardini Margherita

Rifiuti sparsi nel parco dei Giardini Margherita dopo l'International street Food

International Street Food a Bologna, migliaia di persone per il festival del cibo da strada

Bologna, 12 marzo 2023 – L’International Street food (la festa del cibo di strada) ai Giardini Margherita è stato un successo di pubblico, ma, chi vi ha partecipato, ha evidentemente lasciato qualche ‘segno’ sul parco cittadino. Diverse le segnalazioni arrivate sia alla nostra redazione che al Comune, tanto che Palazzo d’Accursio ha deciso di svolgere alcuni controlli.

“In relazione alla manifestazione autorizzata ai Giardini Margherita dal 9 al 12 marzo ed in corso di svolgimento – spiega in una nota il Comune -, il Settore Economia del Comune precisa che, a seguito delle segnalazioni ricevute, si è attivato e, per il tramite della Polizia Locale, ha avviato accertamenti e sopralluoghi al fine di verificare la rispondenza delle attività svolte alle autorizzazioni rilasciate.

Cotture e occupazione di suolo sotto la lente

I controlli riguardano, in particolare, cotture e somministrazioni di cibi e bevande non consentite, abbandono e mancata raccolta di rifiuti, occupazioni eccedenti gli spazi inseriti in concessione.

Nel caso di riscontro di eventuali danni ai Giardini, il Comune ne richiederà il risarcimento all'organizzazione.