Internet e fibra ottica. Lavori a Castello d’Argile

Sono partiti a Castello d’Argile (Bologna) i cantieri di Open Fiber nell’ambito del ‘Piano Italia 1 Giga’. L’intervento riguarda zone non coperte da almeno una rete in grado di fornire velocità di connessione in download pari o superiori a 300 Mbits. Nel comune verranno connessi oltre 1070 civici attraverso un’infrastruttura FTTH e in piccola parte FWA, per circa 47 chilometri.