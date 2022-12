Internet, Lega e Fratelli d’Italia: "L’Appennino è penalizzato"

Nelle Valli del Reno e del Setta, solo a Vergato oltre il 30% delle famiglie viaggia con una connessione internet che ha una velocità superiore ai 100 Mbps, mentre questa possibilità non è neppure lontanante presente in 9 delle 12 amministrazioni che compongono questo territorio e le cose migliorano di poco se si prende in considerazione l’intervallo che va dai 30 ai 100 Mbps. La situazione ha creato parecchi problemi durante i momenti più duri della pandemia con la rete completamente intasata tra chi era collegato per lo smart working e i ragazzi che, invece, seguivano le lezioni a distanza. Il quadro sembra essere destinato migliorare grazie ad un ordine del giorno presentato dalla Lega e collegato al documento di economia e finanza regionale e che ha raccolto il parere favorevole del consiglio regionale.

"Abbiamo impegnato la Giunta – spiega il consigliere regionale leghista Michele Facci – a procedere al potenziamento delle infrastrutture di comunicazione per imprese, scuole, famiglie, comunità, con priorità per le zone di montagna e delle aree interne della nostra Regione. Sono ancora troppi i territori dove il divario digitale compromette la capacità di autosufficienza e di crescita. Non possiamo pensare che il nostro appennino non riceva i fondi necessari per sviluppare la banda larga".

Oltre alla Lega, tra i promotori di questa iniziativa anche Fratelli d’Italia. La definitiva copertura con la banda larga del territorio dell’Appennino è un impegno doveroso – spiega la consigliera Marta Evangelisti - soprattutto in quelle frazioni e che a causa della mancanza di servizi continuano a perdere residenti diventando sempre più disabitate. Mi auguro che questo gap sia colmato in tempi molto brevi, anche perché vi sono comuni come quello di San Benedetto Val di Sambro e di Camugnano dove oltre il 60% può contare solo su una connessione molto lenta".

Massimo Selleri