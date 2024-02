Internet, novecento edifici avranno la banda larga

Partiranno nelle prossime settimane a San Pietro in Casale i cantieri di Open Fiber nell’ambito del ‘Piano Italia 1 Giga’: il progetto rientra nei piani di intervento pubblico della Strategia italiana per la Banda Ultra Larga. Ai fondi pubblici, che ammontano al 70% del progetto, si aggiunge un ulteriore 30% finanziato da Open Fiber. Nel comune verranno connessi oltre 900 civici attraverso un’infrastruttura Ftth (Fiber To The Home, fibra fino a casa) e altri 51 in tecnologia Fwa (Fixed Wireless Access). L’infrastruttura, che consentirà di navigare alla velocità di 1 gigabit al secondo, si svilupperà per oltre 52 chilometri.

"Offrire una connessione rapida alla cittadinanza è diventata una priorità - commenta Claudio Pezzoli, sindaco di San Pietro in Casale - L’accesso a internet è diventato imprescindibile per molteplici ragioni, dal telelavoro alle necessità di ricerca primarie e grazie all’impegno di Open Fiber e ai fondi del Pnrr si potrà ampliare questa possibilità ad un alto numero di famiglie, proseguendo al contempo anche gli obiettivi che si siamo fissati nel corso degli anni come amministrazione verso la digitalizzazione".

"Grazie al buon rapporto con l’amministrazione comunale oggi a San Pietro in Casale realizziamo l’infrastruttura a banda ultralarga del Piano Italia a 1 Giga – sottolinea Linda Dovesi, Field Manager di Open Fiber in Emilia-Romagna - Le potenzialità e le risorse di questa rete sono innumerevoli. Cittadini, imprese ed amministrazione comunale potranno usufruire di telemedicina, smart working, streaming HD, controllo elettronico degli accessi, e ancora, monitoraggio ambientale, gestione dell’illuminazione pubblica, il tutto attraverso una connessione ultraveloce di ultima generazione".

z.p.