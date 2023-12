Internet veloce,. Marche fanalino di coda

È il Trentino Alto-Adige la regione più digitale in quanto a vendite online: ha la percentuale più elevata di imprese dotate di un sito web (84,6%) e il 25,9 % di aziende del territorio che usano l’e-commerce. In molti casi lo sbarco su internet non si traduca però in vendite digitali. In generale, in Italia il 72,5% delle imprese ha un proprio sito Internet ma solo il 18,9% lo utilizza per vendere i propri prodotti o servizi, secondo il quadro che emerge da un’analisi di InfoCert. L’indagine, parla anche di connessione internet: Marche fanalino di coda: solo tre imprese su dieci sono dotate di connessione Internet veloce.