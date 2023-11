Interpellanza Pd sulla vertenza dell’azienda

"La totale mancanza di risposte concrete da parte di chi era presente per la proprietà, peraltro accompagnata da generiche ed inaccettabili dichiarazioni su esuberi di personale, conferma tutte le preoccupazioni che abbiamo manifestato come deputati e senatori Pd in una interpellanza parlamentare", commenta il deputato dem Andrea De Maria, in riferimento all’incontro romano sul destino de La Perla. Gli fa eco il Pd di Bologna assicurando che supporterà i lavoratori e le lavoratrici de La Perla e della Marelli (giovedì c’è un nuovo tavolo al ministero, ndr) "due aziende, che stanno lottando per evitare la chiusura dei due stabilimenti. Continuiamo a sostenere tutte le iniziative volte a garantire la sicurezza economica e il futuro dell’occupazione dei lavoratori e delle lavoratrici", fa sapere la segretaria Pd Federica Mazzoni.