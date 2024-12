Interporto, aumento di capitale di 8 milioni. Il Comune non parteciperà

Il rilancio dell’Interporto di Bologna, affidato al nuovo piano industriale 2024-2032, passa anche per un aumento di capitale da otto milioni e 58 euro che sarà al centro di un’assemblea straordinaria dei soci in calendario per il 23 dicembre. È prevista l’emissione 15.474 nuove azioni del valore nominale di 517 euro.

Sull’operazione è già pronto l’ok da parte del Comune di Bologna, che però non intende partecipare attivamente all’aumento. Lo riferisce l’assessore ai Rapporti con il Consiglio comunale, Massimo Bugani, illustrando la delibera in commissione.

Il piano industriale prevede investimenti per circa 70 milioni di euro, di cui oltre 40 concentrati sull’infrastruttura ferroviaria. "Siamo convinti che il nuovo piano sia davvero molto importante", afferma Bugani, che ieri ha partecipato anche all’assemblea ordinaria in cui i soci hanno condiviso le linee strategiche sul futuro dell’infrastruttura.

Nei prossimi anni "si vedrà una svolta importante dell’Interporto", sottolinea l’assessore.