Interporto etico Ambulatori e punto Caritas

di Paolo Rosato

Qualità del lavoro, etica del lavoro, welfare del futuro, innovazione, salute e sicurezza. Un mix che ricorda l’idea Olivettiana di un patto sociale, di una coesione di ferro per far sì che l’azienda guardi all’avvenire.

E nel 2023 c’è tanto per l’Interporto di Bologna, arrivano svolte cruciali: una palazzina medica con 16 ambulatori, una palestra per corroborare la cittadella sportiva, una school di formazione e in maniera embrionale si pensa pure a un nido aziendale. Come si può cucinare questo salto triplo in avanti ce lo racconta il direttore della Logistica etica, Alessandro Albeani.

"La fretta della logistica arriva dal consumatore in primis, oggi tutti vogliamo che il pacco arrivi in tempo. Ecco perché il lavoro noi lo salviamo con l’etica", sottolinea Alberani, che a gennaio si appresta a vedere firmato l’atteso protollo, appunto, della logistica etica. "L’intuizione del sindaco Matteo Lepore, quella di tenere la proprietà pubblica in Interporto, è importante – continua Alberani –. La carta etica, che vogliamo far firmare a tutte le aziende, va dalla sicurezza sul lavoro alla catena degli appalti, l’obiettivo del 2023 è trasformare la cittadella, simile a quella di Olivetti, in un luogo dove si fa lavoro con un welfare avveniristico".

La logistica è uno dei pochi settori che durante la pandemia hanno trainato l’economia. In Interporto lavorano più di 5mila operatori e partono oltre 5mila camion al giorno. Durante il nostro giro in auto con Alberani, che parte dalla palazzina doganale centrale ai numerosi stabilimenti punteggiati dai bocchettoni del carico e scarico, ci fermiano davanti al cantiere, quasi ultimato, di una delle principali novità del 2023: la palazzina medica. Dopo gli infortuni e i lutti che hanno purtroppo accompagnato la storia dell’Interporto, era ora che una struttura così complessa si dotasse di un presidio sanitario. "Dovrebbe essere pronta per marzo, all’interno ci saranno 15 ambulatori specialistici e si andrà dalla visite e dal primo intervento fino a sedute fisioterapiche", sottolinea l’ex segretario della Cisl a Bologna. "Un primo punto della logistica etica legato alla sanità, un presidio che potrebbe allargarsi anche oltre la nostra cittadella". Ma c’è dell’altro. "Lanceremo anche una ’school’ di formazione, sicurezza e prevenzione per tutti i dipendenti. La sicurezza è fondamentale – continua Alberani –. Mentre con il cardinale Zuppi c’è l’accordo per aprire in Interporto un punto Caritas, anche qui occorrerà dare una mano concreta a chi ha bisogno. E poi lo sport, nel 2023 apriremo una nuova palestra nell’area dove ci sono già diversi campetti, come quello di padel".

Fondamentale resta anche tutta la gestione della mobilità attorno all’Inteporto. "Salutiamo il 2022 con un primo risultato: Tper da metà anno fa tutte le fermate di tutte le aree, quattro, di Interporto – aggiunge Alberani –. Un servizio pubblico che vorremmo incrementare con un accordo con Tper, Città metropolitana e Comune anche per le corse notturne". L’assessore regionale Andrea Corsini ha parlato dei treni di notte a livello metropolitano sulla scia dei bus notturni a Bologna. "Molto bene, sarebbe quello il nostro obiettivo". Infine i terminal del trasporto su ferro, "con un finanziamento del ministero dei Trasporti siamo pronti ad aprire il quarto", e la sostenibilità: "Vogliamo installare pannelli fotovoltaici sui tetti dell’Interporto, la svolta è nella comunità energetica".