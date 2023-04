Interporto, finalmente gli autobus Corse notturne per gli operai

Le corse notturne da e per l’Interporto di Bentivoglio sono ora realtà. A partire da domani, 3 aprile, come annunciato a fine febbraio del sindaco metropolitano Matteo Lepore e del Cardinale Matteo Zuppi durante la visita notturna ad alcuni stabilimenti dell’hub logistico, verrà attivato un servizio notturno per i lavoratori turnisti che operano a Interporto su 2 o 3 turni giornalieri per 5 giorni a settimana.

Sono oltre 6mila le persone che lavorano nella cittadella e 130 le imprese attive. Saranno attivate 3 coppie di corse aggiuntive della linea 445 da e per Bologna in corrispondenza dei tre turni maggiormente effettuati dai lavoratori (6-14 14-22 22- 6). Le tre corse saranno attive dal lunedì al venerdì; il servizio sarà inoltre esteso anche al sabato fino alla corsa di rientro che arriva a Bologna alle 14:55. L’attivazione di questo servizio è possibile grazie alla collaborazione fra l’amministrazione pubblica e le aziende private. La Città metropolitana in particolare darà il proprio contributo al progetto stanziando 70mila euro. L’ampliamento del servizio alle ore notturne si aggiunge a quanto già fatto nel 2022 quando, per la prima volta, le linee 445 e 448 hanno coperto l’intera estensione di Interporto con un numero totale di 20 fermate.

"Sarà una giornata importante quella del 3 aprile – ha dichiarato il sindaco metropolitano Matteo Lepore – per Interporto Bologna, per i lavoratori, per le imprese, ma anche per la nostra comunità. Il tema del trasporto collegato al lavoro è uno degli obiettivi tra i più importanti per la nostra amministrazione. Nel pensare al rilancio di Interporto e al mantenimento del controllo pubblico, ho sempre creduto alla qualità del servizio che diamo e anche all’attenzione che dobbiamo porre sul lavoro ed è per questo che abbiamo lanciato la Carta metropolitana per la logistica etica che ha poi prodotto un protocollo specifico per l’Interporto di Bologna che è centrato sul lavoro regolare, sulla sicurezza, sulla mobilità e sul welfare".

z. p.