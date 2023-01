Interporto, nasce la scuola di formazione

Sottoscritto il nuovo Protocollo di sito di Interporto, in cui le istituzioni, l’Ispettorato territoriale del lavoro e il dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl, insieme ai sindacati e alle associazioni, si impegnano per garantire sicurezza e qualità di lavoro nella grande realtà industriale dell’Interporto. Con questa firma si arriva alla dodicesima versione del documento, che, questa volta, vede una novità e un impegno particolare: la creazione di una scuola per la formazione e la sicurezza sulla logistica proprio nell’area industriale. "È un documento importante che riguarda il sito di Interporto per la qualità del lavoro – dice il sindaco Matteo Lepore –. L’Interporto è un asse strategico, quindi la formazione sarà molto importante, perché spesso gli incidenti si verificano quando i lavoratori non sono sufficientemente formati, a causa di contratti troppo corti e precari, ma dobbiamo sostenere la durata dei contratti e la qualità delle misure di sicurezza, e anche la loro formazione".

Si tratta del primo esperimento in Italia: "Ragioneremo con le aziende i vari progetti per poterla sviluppare – continua Lepore –. L’Interporto coinvolge centinaia di aziende. Cercheremo il modo per raggiungere tutti quelli che devono collaborare". Un protocollo innovativo e impattante sulla vita dei lavoratori, quindi, che garantisce loro dignità, sicurezza e prevenzione, con grande attenzione anche alla salute. "L’Ausl vuole essere vicina ai lavoratori e alle imprese – spiega Paolo Pandolfi, direttore del dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl –. L’azienda sosterrà il processo formativo promozionale della salute, per creare quelle condizioni di competenza e consapevolezza, che sono molto importanti".

Tra le novità, infatti, anche un punto privato di attività sanitaria, gestito dall’Interporto, di sostegno alle esigenze degli operatori locali. "Dedico il protocollo a Yaya Yafa (il 22enne guineense morto nel 2021 per un incidente nel suo terzo giorno di lavoro ndr).Ci sono seimila lavorator – precisa Alessandro Alberani, direttore della logistica dell’Interporto – che hanno bisogno di vivere in un’etica, che è un sistema di Welfare della salute, con un sistema di relazioni efficace, e soprattutto prevenzione e sicurezza. La scuola di formazione permetterà a chi inizia a lavorare in un settore così difficile di avere una preparazione e formazione adeguata". Un altro tema centrale è quello dei trasporti. "Abbiamo già istituito il servizio di trasporto pubblico giornaliero – conclude Lepore – e con questo accordo disponiamo la volontà del pubblico e dei privati di finanziare quello notturno, con anche degli investimenti per l’ingresso nord".

Mariateresa Mastromarino