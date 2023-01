Interpreti non pagate Dall’Ausl 70mila euro

Sono ancora in attesa di ricevere gli stipendi arretrati le traduttrici dell’Ausl non pagate dalla coop Synergasia, titolare dell’appalto per la mediazione linguistica e culturale dell’azienda. I problemi finanziari della società, che ha i conti pignorati, hanno portato a un cambio di appalto, con il subentro di Eurostreet. La quale ha assunto solo sette su 14 lavoratrici. Ora, al tavolo in Città metropolitana, Ausl ha messo da parte circa 70.000 euro da fatturare a Synergasia per i servizi dei mesi scorsi per versarli invece ai 14 lavoratori e 44 collaboratori.