Interpump: 30 milioni per il nuovo stabilimento

Posata la prima pietra ieri pomeriggio a Osteria Nuova di Sala del nuovo headquarters di Interpump Hydraulics, che opera nel campo della progettazione e produzione di prodotti oleodinamici per veicoli industriali. Il nuovo insediamento, che prevede una cinquantina di nuove assunzioni, sorgerà entro il 2025 in un’area di 62.000 metri quadri, dei quali 24.000 verranno occupati dallo stabilimento, tra uffici e produzione, con ampi spazi dedicati alle aree verdi. Tutto ciò per un investimento totale di circa 30 milioni di euro. Alla cerimonia erano presenti Stefano Bonaccini, presidente della Regione, Emanuele Bassi, sindaco di Sala, Enrico Lo Greco e Paolo Cleopatra, rispettivamente presidente e vicepresidente di Interpump Hydraulics,. Il nuovo stabilimento accoglierà l’organico delle attuali sedi di Calderara, dove si trova ora l’headquarters e Bologna per un totale di 250 dipendenti.

Il percorso che porterà alla realizzazione della principale sede produttiva e commerciale di Interpump Hydraulics si è reso possibile grazie al continuo supporto di Interpump Group, gruppo al quale l’azienda appartiene.

"L’investimento nel nuovo headquarters – ha detto Lo Greco - è stato fortemente voluto e riveste un ruolo importante nel nostro piano di crescita internazionale. La realizzazione di questo complesso industriale permetterà oltre all’ampliamento della capacità produttiva anche un’appropriata sistemazione del nostro personale". Il nuovo moderno impianto sarà dedicato allo sviluppo e produzione di prese di forza, pompe, distributori e altri componenti idraulici; mentre le attività legate ai cilindri oleodinamici rimarranno nell’attuale sede di Faenza , nella quale sono in corso lavori di ammodernamento.

"La Regione – ha detto Bonaccini - da sempre è al fianco delle imprese che investono nella qualità dei propri prodotti e servizi, con un occhio particolare alla ricerca e all’innovazione. In questo intervento, inoltre, si aggiunge anche un elemento importante di sostenibilità ambientale ed energetica, una delle priorità fissate dal Patto regionale per il lavoro e per il clima".

E intanto Fiom – Cgil Reggio Emilia, esprime apprezzamento per gli investimenti e preoccupazione per i troppi precari ancora presenti in azienda e per la poca valorizzazione delle lavoratrici.

Nei giorni scorsi si è tenuto un incontro con Fulvio Montipò, fondatore di Interpump, storica azienda di Sant’Ilario d’Enza specializzata in pompe ad alta pressione, a cui ha partecipato anche Confindustria Emilia e che ha coinvolto una trentina tra funzionari e delegati sindacali delle province di Reggio Emilia, Bologna, Ravenna e Torino.

p. l. t.