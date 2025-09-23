Interpump Hydraulics inaugura la nuova sede

Interpump Hydraulics, controllata del gruppo Interpump, ha inaugurato il nuovo quartier generale a Sala Bolognese con un investimento di 30 milioni. Il complesso industriale si estende su 62mila metri quadrati, di cui 24mila occupati da stabilimento, uffici, produzione. L’azienda – che produce componenti idraulici e la cui sede precedente era a Calderara di Reno – nasce dalla fusione di tre realtà emiliano-romagnole: Oleodinamica Pederzani e Zini di Bologna, Hydrocar di Modena e H.S. Penta di Faenza, acquisite da Interpump Group. La sede punta sulla sostenibilità con un impianto fotovoltaico da 2,3 milioni di kWh annui.