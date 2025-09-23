Yoox, persone dietro i numeri

Yoox, persone dietro i numeri
Bologna
Interpump Hydraulics inaugura la nuova sede
23 set 2025
REDAZIONE BOLOGNA
Interpump Hydraulics inaugura la nuova sede

Interpump Hydraulics, controllata del gruppo Interpump, ha inaugurato il nuovo quartier generale a Sala Bolognese con un investimento di 30 milioni. Il complesso industriale si estende su 62mila metri quadrati, di cui 24mila occupati da stabilimento, uffici, produzione. L’azienda – che produce componenti idraulici e la cui sede precedente era a Calderara di Reno – nasce dalla fusione di tre realtà emiliano-romagnole: Oleodinamica Pederzani e Zini di Bologna, Hydrocar di Modena e H.S. Penta di Faenza, acquisite da Interpump Group. La sede punta sulla sostenibilità con un impianto fotovoltaico da 2,3 milioni di kWh annui.

