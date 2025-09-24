Interpump Hydraulics, trasloco da 30 milioni

Grande festa all’Interpump Hydraulics che ha inaugurato sabato scorso il suo nuovo quartier generale a Sala Bolognese. E nell’occasione ha organizzato un evento dedicato ai dipendenti e alle loro famiglie e che ha visto la presenza di oltre 600 persone. "Il nuovo headquarters – spiegano dall’azienda – rappresenta il punto di arrivo di una storia iniziata nel 1953 a Bologna in un piccolo garage, con l’avvio delle attività della Oleodinamica Pederzani e Zini, una realtà artigianale cresciuta anno dopo anno, che ha poi condiviso la sua evoluzione con altre due aziende emiliano -romagnole: la Hydrocar di Modena e l’H.S. Penta di Faenza. A seguito dell’acquisizione da parte di Interpump Group, le tre società sono confluite in Interpump Hydraulics con una visione globale e siti produttivi e filiali commerciali in tutti i continenti".

Il trasferimento dalla precedente sede di Calderara al nuovo complesso industriale a Sala rappresenta un investimento di 30 milioni di euro che ha l’obiettivo di favorire l’innovazione e il piano di crescita internazionale dell’azienda. La nuova sede si sviluppa su un’area totale di 62mila metri quadri, dei quali 24mila sono occupati dallo stabilimento, tra uffici e produzione, con ampi spazi dedicati alle aree verdi e una superficie utile per garantire future espansioni. "Un investimento strategico – spiega Enrico Lo Greco, presidente e Ceo di Interpump Hydraulics –, reso possibile dal supporto della nostra capogruppo (Interpump Group), che rafforza la nostra produzione di prese di forza e pompe idrauliche per il settore dei veicoli commerciali, in sinergia con il sito di Faenza dedicato ai cilindri telescopici. Un impianto progettato con la massima attenzione alla sostenibilità ambientale e all’efficienza energetica. Un passo importante che conferma la forza di un sistema fatto di persone, competenze, territorio e innovazione". Dunque non solo attenzione allo sviluppo industriale ma anche alla sostenibilità e al benessere dei lavoratori: la nuova sede è dotata di un impianto fotovoltaico con una produttività stimata di 2.300.000 kWh/anno, pannellature ad anima isolante per il contenimento dei flussi termici e il miglioramento dell’efficienza energetica insieme a un sistema di filtrazione delle emissioni delle macchine.

Sistema capace di garantire che l’aria all’interno dello stabilimento sia completamente priva di particelle dannose e che quella reimmessa in atmosfera sia ripulita da inquinanti.

p. l. t.