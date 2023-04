Interrogatori, i narcos in silenzio

Si sono avvalsi quasi tutti della facoltà di non rispondere gli indagati nell’inchiesta di Dda e Squadra mobile culminata in 21 arresti e nel sequestro di 760 chili di cocaina. Ieri, nell’aula bunker della Dozza, gli interrogatori di garanzia per i 20 in carcere, alcuni via video dagli istituti in cui erano già detenuti. Scena muta quindi per Hansel Valdez Rosario, difeso dall’avvocato Simone Romano, e dei dominicani ritenuti a capo del sodalizio assistiti dall’avvocato Matteo Murgo; ha invece parlato, dichiarandosi innocente, l’italiano Stefano Balsano, che risponde di un solo capo d’accusa (spaccio di 1,5 chili): per lui l’avvocato Tiziana Zambelli.