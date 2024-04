Interrogazione sull’ex Cierrebi: "Spiegare progetto, spesa e tempi"

Notizie certe e chiare il prima possibile sull’ex Cierrebi. A chiederle è Marco Mastacchi, capogruppo in Regione di Rete Civica. E lo fa alla luce delle recenti notizie secondo cui "l’ormai annosa questione del totale abbandono dell’area dell’ex Cierrebi sarebbe in procinto di subire una svolta positiva: la società spagnola ‘GoFit’ che nel 2022 ha firmato un contratto preliminare con il Bologna per i diritti di superficie, avrebbe presentato al Comune il progetto di riqualificazione dell’area. Da domani gli uffici tecnici comunali cominceranno a visionarli e a valutarli". Mastacchi, con una interrogazione alla Giunta, chiede si chiariscano e si condividano il progetto, l’impegno di spesa, l’inizio dei lavori e che tempi si prevedono per la rinascita di questo impianto. Per Mastacchi "il silenzio delle istituzioni e della società spagnola fino a oggi, non ha creato presupposti di fiducia nei cittadini, che si sono costituiti nel tempo in numerosi comitati".