"Interrogazioni a vuoto. Ora esposto al prefetto"

Troppe interrogazioni senza risposta (16) e altre considerate solo dopo 60 giorni. Non ci stanno Samuela Quercioli (Bologna ci piace) e Gian Marco De Biase (Al centro Bologna), chiedono risposte e più attenzione. Tanto da presentare un esposto in Prefettura per far rispettare il regolamento comunale: "Molto spesso le risposte arrivano in estremo ritardo: l’ interrogazione è uno degli strumenti più importanti per i consiglieri, che permette di vigilare sulle attività del Comune – incalza Quercioli –. O non c’è la volontà di rispondere o la macchina amministrativa non funziona: in entrambi i casi è grave". I consiglieri segnalano che sono rimaste indietro interrogazioni addirittura del 2022: "Solo il 27% ha avuto risposta nei termini di legge, entro 15 giorni, e il 15% di risposte è arrivato solo dopo 60 giorni. Abbiamo seguito tutte le strade possibili, ma non avendo ottenuti risultati abbiamo deciso di rivolgerci al prefetto".