Interventi sulla Garisenda. Il ministero va in pressing

La Garisenda è finita sullo sfondo dell’attualità bolognese, sepolta da musei e macchine che frenano su viale Panzacchi. Ma qualcuno – oltre ai giornali – sta ancora chiedendo conto al Comune dello stato dell’arte. Si tratta del ministero della Cultura, che ieri in un summit tecnico con la Soprintendenza e con Palazzo d’Accursio ha chiesto conto del cronoprogramma legato ai 5 milioni di euro che il ministero eroga per finanziare la messa in sicurezza della torre,

"a rischio collasso" secondo alcuni report del dismesso comitato scientifico che monitorava la salute dell’edificio.

Il ministero ha in pratica chiesto la trasmissione di quegli atti tra domani e l’inizio della prossima settimana, una scheda di progetto sulla messa in sicurezza collegata, come detto, alle risorse in via di erogazione da parte del ministero, dopo che la sottosegretaria bolognese Lucia Borgonzoni, per prima, a inizio ottobre dell’anno scorso aveva posto l’accento con la Soprintendenza guidata da Francesca Tomba sulla necessità urgente di fare un punto sui nuovi dolori della torre. Insomma, un summit su quanto era già previsto, ma la richiesta di una maggiore celerità c’è stata, perché ancora non è chiaro come Palazzo d’Accursio voglia mettere in sicurezza la Garisenda, dopo che l’attività di posizionamento dei container della ditta Fagioli (messi lì per contenere gli eventuali crolli e per proteggere la successiva fase di restauro) è finita. Sul punto resta abbottonatissima Raffaela Bruni, ingegnere ex dirigente in Comune e ora a capo del pool di esperti che deve decidere su come intervenire per, appunto, blindare in sicurezza la torre.

"Ci hanno chiesto di dettagliare gli interventi tenendo conto che i fondi, che provengono dal Pnrr, devono avere un cronoprogramma preciso fino alla metà del 2026 – racconta Bruni –. Abbiamo comunicato delle piccole variazioni, crediamo che l’erogazione dei fondi ministeriali arriverà in tempi brevi. Come metteremo in sicurezza la torre? Ci stiamo lavorando, non sappiamo ancora dire quando lo comunicheremo alla cittadinanza". Il sindaco Lepore, nelle ultime settimane, ha dato come orizzonte la fine di quest’anno per sbrigare l’affaire della messa in sicurezza. Tempi ancora non ben definiti. Resterà chiusa ancora per un bel pezzo anche la torre degli Asinelli, amata dai turisti. Ma che non potrà riaprire, secondo protocollo, prima che la Garisenda non venga tolta dai pericoli. Mesi e mesi, insomma, per le torri dimenticate.

