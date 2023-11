"Interventi urgenti post-alluvione. Abbiamo le risorse per lavorare"

"Un altro milione di euro in arrivo nella casse dei comuni per la ricostruzione di strade, borgate e strutture di contenimento idrogeologico nel comuni dell’Emilia Romagna disastrati dall’alluvione di metà maggio scorso". A ribadirlo è Alessandro Santoni, sindaco di San Benedetto Val di Sambro, uno dei comuni dell’Appennino bolognese maggiormente colpito dalle piogge battenti di maggio, dopo Monzuno e Marzabotto.

"Di recente – ricorda il sindaco Santoni – il commissario straordinario alla ricostruzione in Emilia Romagna, generale Figliuolo, ha emesso una nuova ordinanza, la numero 13 del 2023, che finanzia con 700 milioni di euro ulteriori interventi urgenti di ricostruzione. Questi soldi serviranno ad avviare prima dell’inverno le opere più urgenti programmate dagli enti pubblici. Questo finanziamento va ad aggiungersi a quello previsto dall’ordinanza numero 6, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 5 settembre di quest’anno, con la quale si mettevano a disposizione degli enti pubblici 289 milioni di euro per finanziare integralmente tutti gli interventi già avviati con somma urgenza".

I borghi storici di San Benedetto Val di Sambro più colpiti dall’alluvione di maggio sono stati quelli di Bacucco, Molino della valle, Ca’ Galeazzi, Ca’ di Guiara, Villa Cedrecchia e Porziona. "In due mesi – ricorda ancora il sindaco di San Benedetto – è stata data piena risposta alle richieste venute dai territori colpiti. Un bel risultato se si pensa che sono passati meno di sei mesi dai tristi eventi dello scorso maggio. E, allora, perché non riconoscerlo? Per la sua portata anche economica si tratta di un piano straordinario. Si parla di opere per almeno un miliardo di euro. Oltre a ricostruire case e manufatti rovinati dalla furia delle inondazioni, questi finanziamenti consentiranno di ridurre ulteriormente la vulnerabilità idrogeologica dei territori colpiti, che è un altro aspetto fondamentale per il nostro paese. A queste risorse si aggiungeranno altri 267 milioni di euro per la rete idrica e la difesa idraulica, messi a disposizione della Regione Emilia Romagna".

A questo tassello importante se ne aggiunge un altro. "Non solo tutti i Comuni hanno le risorse richieste per gli interventi urgenti – ricorda Alessandro Santoni –, ma le hanno anche la Regione Emilia Romagna e la Città Metropolitana di Bologna. In particolare, da quest’ultima ci si aspetta un importante azione di investimento sulle infrastrutture metropolitane. E che rispetti i tempi dichiarati nei cronoprogrammi. Una volta arrivate queste risorse, se ne libereranno altre. L’auspico è che restino a sostegno di interventi attesi da anni".

Nicodemo Mele