Intervento all’anca Nuova tecnica per i pazienti obesi Premio al Rizzoli

La protesi all’anca è uno degli interventi più diffusi a livello ortopedico, il Rizzoli ne esegue oltre tremila ogni anno. In regione sono circa diecimila (compresi quello dell’Istituto Rizzoli), mentre in Italia sono, complessivamente, al di sopra dei centomila.

All’interno di una problematica così diffusa c’è la complicazione derivante dall’applicazione di una protesi all’anca a persone in sovrappeso o obese. Di questi tremila che si rivolgono all’Istituto ortopedico Rizzoli, come spiega il professor Cesare Faldini, direttore di Struttura complessa Clinica I di Ortopedia e traumatologia del Rizzoli "cinquecento pazienti sono in sovrappeso e trecento possono essere definiti obesi. Siamo di fronte a persone anziane o comunque adulte, anche con fragilità. Per questo è stata messa a punto una tecnica che abbiamo chiamato ’a bikini’ perché interessa proprio la zona, diciamo, dove indossiamo il costume".

Il chirurgo chiarisce di cosa si tratta: "In quella parte del corpo ci sono muscoli e non si accumula grasso. Viene effettuato un piccolo taglio che, naturalmente, non tocca la muscolatura. Questo permette un intervento mini-invasivo che permettere di dimettere il paziente nel giro di una settimana". Grazie a questa innovativa tecnica il professor Faldini, assieme a Francesco Traini, primario del reparto di Chirurgia protesica del Rizzoli, ha ricevuto un importante riconoscimento dall’American Academy of Orthopaedic Surgeons: il premio è stato consegnato ai due chirurghi a Las Vegas.

"E’ una tecnica che è stata particolarmente apprezzata anche negli Stati Uniti dove il problema dell’applicazione di protesi all’anca è particolarmente sentita in quanto c’è un largo numero di pazienti in sovrappeso o con seri problemi di obesità: questa tecnica rende tutto più semplice per quanto riguarda i tempi di recupero, quindi di ricovero". E, possiamo aggiungere, di spese da sostenere in un Paese dove la sanità non è pubblica, ma si avvale del regime assicurativo individuale.

"L’applicazione di questa nuova metodologia chirurgica – prosegue Faldini – è stata possibile grazie alla grande collaborazione che c’è con l’Anatomia dell’Università di Bologna, diretta dalla professoressa Lucia Manzoli e agli studi anatomici che sono stati effettuati. Fondamentale l’apporto della Bioingegneria di Unibo con Marco Viceconti che è il direttore del Laboratorio di ingegneria medica del Rizzoli". Faldini ricorda poi che già negli anni Trenta, il professor Vittorio Putti, storico chirurgo del Rizzoli, usava una tecnica analoga. Una vera e propria avanguardia, così come lo è il primo registro di sopravvivenza delle protesi italiano che è nato, appunto, al Rizzoli e dispone dei dati di tutte le protesi eseguite in Emilia Romagna (circa 200.000 in venti anni). Le protesi applicate nel 2000 richiamate nel 2020 per il controllo sono ancora perfettamente funzionanti nel 92 per cento dei casi.

Monica Raschi