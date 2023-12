Bologna, rimosse 4 tonnellate di rifiuti sul Lungo Reno

Bologna, 18 dicembre 2023 – Nuovo massiccio intervento sul Lungo Reno, che ha permesso di rimuovere 4 tonnellate di rifiuti.

Proseguono quindi le attività anti degrado sul territorio cittadino che vedono impegnati gli agenti della polizia locale: questa volta il tratto interessato è quello parallelo a via Agucchi dalla via Emilia fino al poligono, dove è stata individuata un’area di 38mila metri quadri. Oltre ai rifiuti, al momento dell’intervento sono state rinvenute otto strutture di fortuna, senza la presenza di persone. L’assegnazione dei rifiuti in discarica è stata affidata a Hera, che ha seguito tutta la fase di raccolta. All’operazione ha preso parte anche personale del Demanio Regionale, che ha avviato un’attività di manutenzione sulla vegetazione per tutta la durata di questa settimana.