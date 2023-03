Intervento salvavita della polizia

Intervento salvavita di una pattuglia della polizia ieri mattina di fronte alla stazione ferroviaria. Gli agenti in transito intorno alle 9.30 per un normale servizio di controllo hanno notato, tra gli altri, una ragazza che era in procinto di attraversare la strada ma che improvvisamente è caduta a terra, in preda a forti spasmi. La giovane sembrava vittima di convulsioni – forse una crisi epilettica – e stava picchiando il capo sull’asfalto. In più, stava diventando cianotica, perdendo nello stesso tempo molto sangue dal naso e dalla bocca. Gli agenti le hanno piazzato uno zaino dietro la testa, praticando poi le manovre di primo soccorso per evitare che si mordesse la lingua.

Nello stesso tempo, i poliziotti hanno avvisato il 118, che ha inviato un’ambulanza: la giovane, una diciannovenne di Bologna di ritorno da una notte in Riviera, è stata ricoverata al Sant’Orsola con un codice di media gravità. Fondamentali la prontezza di riflessi degli agenti e la correttezza delle manovre praticate, per le quali gli agenti hanno ricevuto i complimenti dal personale del 118.

Dopo poco, sono arrivati sul posto i genitori della giovane (colpita di una crisi epilettica) che hanno ringraziato gli agenti della volante.