Intervento sulla rete idrica. Rubinetti a secco per 4 ore

Rubinetti a secco. La società Sorgeaqua avvisa che martedì 8 aprile si rende necessario effettuare un intervento sulla rete idrica che alimenta il Comune di Sant’Agata. L’esecuzione dell’intervento comporterà l’interruzione nell’erogazione dell’acqua potabile, dalle 13,30 alle 17,30 in corso Pietrobuoni e via Borgo. "Sebbene non coinvolte nella sospensione della rete – scrive Sorgeaqua –, potrebbero, inoltre, notare un lieve calo di pressione durante gli orari indicati, tutte le altre utenze ubicate nel territorio comunale. Al fine di cercare di ridurre al minimo i disagi, l’interruzione idrica è stata dunque programmata". L’orario di riattivazione del servizio è indicativo e potrà variare in seguito a imprevisti tecnici. In caso di condizioni meteo avverse, l’intervento sarà riprogrammato nella fascia oraria nel primo giorno lavorativo utile.