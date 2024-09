Intesa Comune-Unipol . Dati delle scatole nere a palazzo d’Accursio per monitorare Città 30

Arriva l’accordo tra Comune e Fondazione Rusconi Villa Ghigi con Fondazione Unipolis e Unipoltech del gruppo Unipol. La collaborazione sarà regolata da un’apposita convenzione che avrà validità a partire dalla sua sottoscrizione e fino al 31 agosto 2027, come spiega il provvedimento del settore Mobilità sostenibile di Palazzo D’Accursio. L’accordo tra le parti prevede che Unipoltech offra gratuitamente al Comune e alla Fondazione Rusconi Ghigi i dati provenienti dalle scatole nere telematiche nelle auto, "che saranno trasmessi in forma anonima e aggregata per le finalità di studio, ricerca e sviluppo di modelli di mobilità previste dal progetto Bologna Città 30", si legge nel testo dello schema.

I dati riguarderanno archi stradali e orizzonti temporali identificati in un apposito documento di monitoraggio comunicati dal Comune e dalle fondazioni.

In questo allegato si parla di 65 strade intere e di 10 itinerari-tipo di lunghezza pari a 3,5 e 10 chilometri. Tra le strade interessate ci sono 14 radiali principali, alcuni non per forza interessati dalla Città 30: Massarenti, Mazzini, Irnerio, Stalingrado, Murri, Toscana, Saragozza, Andrea Costa, Saffi, Corticella, Zanardi, San Donato, Emilia Ponente e Emilia Levante. Tra gli itinerari ci sono ad esempio quelli da via Murri a viale Pertini, da via Mattei a viale Pietramellara e da da via Marco Polo a piazza Azzarita. Dal Comune fanno sapere che i dati saranno estratti per sei volte all’anno dal 2024 al 2027 e alcune estrazioni riguarderanno anche il 2022 e il 2023 per confronto.

Sono diverse le fasi di distinzione dei dati: orari diurni (6-22) e notturni (22-6), giorni feriali e festivi e direzione di marcia. Un pool di esperti analizzerà la velocità media, mediana e massima ma anche il numero di incidenti (divisi per livello di gravità) nonché lo stile di guida in base all’indicatore ‘harsh’, che considera le frenate e le accelerate brusche. Anche gli impegni presi con Unipolis sono svariati: "Metteremo a disposizione il posizionamento e lo scambio di contenuti e informazioni di Bologna Città 30 nel contesto europeo attraverso l’organizzazione no profit European transport safety council (Etsc), di cui la Fondazione è membro". Per questo, il senso dell’accordo è utilizzare le scatole nere presenti sulle auto per "migliorare l’efficacia del monitoraggio e promuovere la cultura della mobilità sicura e sostenibile nell’ambito del progetto delle zone 30", si legge.

Il documento prevede anche una sensibilizzazione nelle scuole. A farsi carico di questo compito è Unipolis, la cui rete di docenti di scuole superiori della città, attraverso l’invio di almeno un’email diretta ai docenti, sonderà eventuali possibilità di collaborazione tra le Parti e le scuole, possibilmente tramite incontri o partecipazione ad iniziative congiunte.

La Fondazione, ancora, in base allo schema di convenzione ha come obiettivo il coinvolgimento tra le altre aree e società del gruppo nelle azioni di comunicazione che saranno avviate. Non solo, altri impegni specifici riguardano poi Unipoltech, la società che nella galassia Unipol gestisce le scatole nere installate sui veicoli nell’ambito delle polizze assicurative stipulate da UnipolSai e da altre società del gruppo. Dal Comune, intanto, affermano che il protocollo verrà descritto nei minimi dettagli nei prossimi giorni.