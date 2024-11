Intesa Sanpaolo per le imprese: "Investire in tecnologia e green"

di Nicholas Masetti

BOLOGNA

"Questo è il momento di investire". Innovazione, energia e transizione ecologica. Sono questi i tre versanti economici in cui devono credere sempre di più le aziende dell’Emilia-Romagna. A spiegarlo è Stefano Barrese, responsabile della divisione banca dei territori di Intesa Sanpaolo, in un incontro nella Sala dei Cento a Bologna con gli imprenditori regionali. Tanti gli industriali presenti al dibattito che si è concentrato sulla crescita e sulla competitività delle imprese emiliane e romagnole. Tra loro anche Valter Calumi, presidente di Confindustria Emilia Area Centro. "Ci sono opportunità, pur in un momento complesso, che ci debbono vedere aperti a investire in un mondo che cresce. Noi siamo pronti con tutte le risorse e gli strumenti necessari per sostenere una ripartenza significativa. Questo è il momento di investire nella transizione 5.0. Nell’ambito del programma nazionale "Il tuo futuro è la nostra impresa" abbiamo messo a disposizione delle imprese emiliano-romagnole 10 miliardi di euro proprio per investire in transizione 5.0, efficientamento energetico, sviluppo internazionale e digitale".

Lo scenario economico dell’Emilia-Romagna è stato spiegato anche attraverso i dati del Research department di Intesa Sanpaolo. Uno studio che va proprio nella direzione narrata da Barrese: dopo il rallentamento osservato tra il 2023 e quest’anno, nel 2025 è attesa una ripresa dell’economia italiana. "Le imprese manifatturiere dell’Emilia-Romagna dispongono delle risorse necessarie per continuare a investire in tecnologia e transizione green – si evince nella ricerca –. Negli ultimi anni la loro struttura patrimoniale si è rafforzata: in regione il rapporto tra patrimonio netto e totale passivo si attesta al 33%, quasi il doppio rispetto all’inizio degli anni Duemila. Inoltre, le disponibilità liquide sono salite al 10,1% dell’attivo. In prospettiva, le imprese emiliano-romagnole potranno far leva su un buon posizionamento competitivo sui mercati esteri, evidente anche dall’ampio avanzo commerciale della regione che nei primi sei mesi del 2024 ha toccato la cifra record di 18,6 miliardi di euro, 1,3 miliardi di euro in più rispetto al primo semestre del 2023".

Al fianco di Barrese presenti anche altre figure del gruppo bancario, ovvero Alessandra Florio, direttrice regionale Emilia-Romagna e Marche di Intesa Sanpaolo, Stefania Trenti, responsabile industry & local economies research Intesa Sanpaolo e Anna Roscio, executive director sales & marketing imprese Intesa Sanpaolo. Inoltre Barrese ha spiegato la centralità degli investimenti nell’innovazione, "che costituisce un elemento fondamentale per la produttività: chi ha fatto quelli 4.0, a prescindere dalla dimensione aziendale, è cresciuto del 25%", e degli obiettivi Esg (Environmental, social and corporate governance): "Costituiscono un elemento etico e di competitività su cui le imprese sono molto attente".