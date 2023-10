Intesa Sanpaolo per le imprese. Costruire il futuro con il digitale

C’è chi ha scelto di aprirsi all’e-commerce, sfruttando le potenzialità di un mercato senza limiti geografici anche per il business-to-business. E chi, invece, ha investito in nuovi macchinari controllabili da remoto, che consentono di risparmiare tempo e risorse, incrementando però la produzione e il controllo, nel solco dell’industria 4.0. Sono solo due degli esempi di come la digitalizzazione sia entrata anche nelle piccole aziende, spesso ampliandone le prospettive di crescita e di sviluppo. Un’opportunità, questa, finita al centro del progetto “Crescibusiness digitalizziamo in tour”, il nuovo programma di valorizzazione di Intesa Sanpaolo dedicato all’innovazione digitale delle aziende artigiane, del commercio, del turismo e della ristorazione.

Proprio in queste ore una delegazione della banca guidata dalla direttrice regionale Alessandra Florio sta facendo visita alle sei aziende emiliano-romagnole premiate. Sei aziende per altrettante storie che raccontano il territorio dal food alla ricettività, dal commercio all’enogastronomia, premiate per gli investimenti nel digital per la trasformazione del business model, l’infrastruttura digitale evoluta, i metodi di pagamento innovativi. A tutte viene consegnata una targa di merito e offerta l’opportunità di essere affiancate in un percorso di visibilità e sviluppo, che comprende l’offerta di servizi su misura e formazione. Sono stati stanziati 5 miliardi di euro per progetti di digitalizzazione, sostenibilità e sviluppo dell’attività commerciale, oltre al rimborso delle commissioni sui micropagamenti POS.

Le sei aziende emiliano-romagnole premiate sono tra le 120 aziende selezionate in tutta Italia sulla base di oltre 2000 candidature. Grazie al supporto dei partner del programma – Alkemy, Cerved, Deloitte, Nexi e Visa – le aziende selezionate saranno supportate da Intesa Sanpaolo anche nel perseguimento di obiettivi in chiave ESG. "Digitalizzare un’impresa significa farla crescere, mantenerla competitiva raggiungendo nuovi segmenti di mercato – spiega Florio –. Grazie al programma Crescibusiness digitalizziamo in tour valorizziamo le piccole realtà del territorio che hanno ideato soluzioni innovative per accrescere il loro business. In EmiliaRomagna i nostri gestori seguono oltre 35mila micro e piccole aziende. Le loro storie sono esemplari, usando bene le potenzialità del digitale si può recuperare competitività, crescere e creare nuova occupazione".

Un esempio arriva da Medicina, nel Bolognese, dove alla Cantina Mingazzini è stata anche assunta una persona in organico per seguire la comunicazione social e il marketing. "Da gennaio abbiamo lanciato la nostra piattaforma di e-commerce destinata ai privati e, per seguire tutta la comunicazione, i social e il web abbiamo assunto una persona – spiega Rossella Mingazzini –. Produciamo vini autoctoni della Romagna, Lambrusco a parte, e siamo già presenti su Amazon. Il nostro prossimo passo, per il quale ci servirà ancora un anno per strutturarci è aprire la vendita online al canale b2b e all’estero". Non è finita, perché alla cantina medicinese è stato fatto anche un grosso investimento "con una macchina imbottigliatrice e lavabottiglie controllabile da remoto che ha migliorato molti processi produttivi". Un cambiamento di prospettiva importante è arrivato, l’anno scorso, anche per un’altra azienda premiata da Intesa. Si tratta dell’Erboristeria Virya di Bologna, specializzata in prodotti ayurvedici innovativi con erbe italiane, integratori alimentari e cosmetici. "Amiamo il contatto umano e abbiamo sempre abbinato l’attività in presenza in negozio con quella online, sul nostro sito e con l’e-commerce – spiega Anna Camatti –. Da giugno 2022, però, abbiamo aperto il nostro canale e-commerce anche per il b2b e in prospettiva cercheremo di espanderci sia nel mercato nazionale che in quello internazionale. A gennaio festeggeremo i 30 anni di attività e stiamo costruendo un’equipe specializzata in digitalizzazione, comunicazione e social".