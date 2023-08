Intesa siglata alla Redi, premio da 1.800 euro

Accordo raggiunto alla Redi, la storica azienda di Zola specializzata nella produzione di tubazioni e sistemi di trattamento dell’acqua con sede a Ponte Ronca. Sulla base dell’intesa sottoscritto da sindacati ed azienda per ognuno dei 210 lavoratori alla busta paga ordinaria si potranno aggiungere un massimo di 1800 euro lordi alla voce premio di risultato, con un aumento ulteriore di 200 euro . E si tratta di un riconoscimento legato a diversi parametri, fra i quali quello della sicurezza sul luogo del lavoro.

Fattore importante quello della sicurezza, in particolare in un’azienda che è nota non solo per i famosi ‘tubi arancioni’ in Pvc, ma anche per tutta una serie di sistemi specifici per l’intera filiera, dagli impianti di conduzione, adduzione dell’acqua sanitaria e distribuzione del gas, ai sistemi di scarico e drenaggio del suolo con le soluzioni antiriflusso, agli impianti per la depurazione delle acque reflue, meteoriche e per finire anche alla ventilazione e trattamento dell’aria. Sistemi in gran parte realizzati in materiali plastici. Per questo aspetto l’accordo prevede la formazione di una commissione per l’analisi e le necessità di aggiornamento degli impianti produttivi e viene posto a carico aziendale qualsiasi costo per gli adeguamenti morfologici ai sistemi di protezione con confronti preventivi nel caso di inabilità al lavoro dei dipendenti, e vengono determinate le azioni positive per la salubrità degli ambienti anche attraverso le disinfestazioni nelle aree aziendali.

L’azienda che vanta oltre sessant’anni di storia oggi fa parte del gruppo Aliaxis: multinazionale globale, con cento unità produttive e distributive supportate da 15mila dipendenti in 50 paesi del mondo. E a fondarla, nel 1960, a Ponte Ronca, fu un imprenditore che ha fatto la storia dell’industria nazionale: Giorgio Longo, di cui ricorre proprio quest’anno il cinquantennale dalla morte. Una targa all’ingresso dello stabilimento ne ricorda l’operato e una mostra chiusa da poche settimane al museo del patrimonio industriale ne ha descritto l’opera, dall’approdo a Bologna col marchio di cancelleria Longo all’intuizione dell’importanza del Pvc nel campo dell’edilizia. "Un industriale di razza ed un uomo di grandi qualità personali che mi piace ricordare nel cinquantennale dalla morte avvenuta nel 1973", racconta Piero Tomassini, imprenditore che iniziò la sua carriera proprio nella Longo, prima nella sede di Bologna e poi a Ponte Ronca, fino al trasferimento a Riale nella ex Galba.

