"Intimidì il pentito". La procura chiede il processo

La procura della Repubblica di Reggio ha chiesto il rinvio a giudizio per l’avvocato crotonese Antonio Piccolo (foto), 67 anni, del Foro di Bologna. Al legale vengono contestati i reati di ’intralcio alla giustizia’ e ’utilizzazione del segreto d’ufficio’. Il 4 luglio del 2022, durante un’udienza del processo Grimilde (quello relativo alle infiltrazioni della cosca Grande Aracri a Brescello, Comune che nel 2016 venne sciolto per mafia) l’avvocato Piccolo, difensore di vari imputati ritenuti membri del sodalizio mafioso, ebbe un duro scontro verbale col pentito Antonio Valerio.

Durante il controesame, il legale incalzò il collaboratore di giustizia, sottoposto allo speciale programma di protezione e ad una serie di tutele per la sua incolumità e quella della sua famiglia.

Piccolo chiese a Valerio quali fossero le sue attuali generalità ‘coperte’, gli domandò se avesse cambiato cognome e, nonostante le vibranti proteste del pubblico ministero Beatrice Ronchi e lo stop imposto dal Collegio giudicante a porre altri quesiti similari (ritenuti non pertinenti dalla presidente Antonella Bove), aggiunse: "Non sappiamo come si chiama oggi, io penso però di saperlo".

Fu un crescendo: "Senta, lei è pagato dallo Stato? Quanto prende?". Valerio: "Sì, 328 euro". Avvocato Piccolo: "Senta, lei oggi come si chiama? Ha cambiato cognome? Non sappiamo come si chiama oggi. Io penso però di saperlo…".

Intervenne il pubblico ministero: "Avvocato, cosa significa che pensa di saperlo? Perché io non lo so!". E la giudice Bove: "Lei ha detto: penso di saperlo. Perché?". Piccolo rettificò: "No, nella mia idea… io immagino, immagino, immagino. Ho fatto un sogno e mi sono dato una… (risposta)". Valerio prese paura: "Mi viene la pelle d’oca, perché è chiaro i messaggi che mi state mandando".

Secondo il procuratore capo Calogero Gaetano Paci, le domande poste dall’avvocato Piccolo riguardavano direttamente i profili di sicurezza del collaboratore di giustizia e dei suoi familiari; profili che per la legislazione vigente neppure l’Autorità giudiziaria è tenuta a conoscere perché di pertinenza esclusiva del Servizio centrale di protezione della direzione centrale di polizia criminale del ministero dell’Interno.

Secondo la procura, le parole pronunciate dall’avvocato in tribunale da una parte rappresentano una violazione del segreto d’ufficio e dall’altra hanno avuto l’effetto di intimidire il collaboratore di giustizia. In seguito a questo episodio, il Servizio centrale modificò il dispositivo posto a tutela di Antonio Valerio. L’udienza preliminare davanti al gup Andrea Rat è stata fissata al 18 maggio.

Andrea Fiori