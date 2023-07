Intitolate nuove strade e piazze Ci sono Guazzaloca, Alinovi e Fabbri

La giunta comunale ha approvato un pacchetto di nuove intitolazioni di strade e spazi pubblici. Molte delle intitolazioni sono dedicate a personalità del mondo della cultura e della ricerca, con particolare attenzione alle figure femminili.

È inoltre stata approvata l’intitolazione di piazzetta Giorgio Guazzaloca, che ha ricevuto il parere favorevole della Prefettura, in quanto l’ex sindaco è morto da meno di dieci anni.

La legge n. 11881927 che regola la materia prevede, infatti, che l’intitolazione di nuove strade e piazze pubbliche, la variazione del nome di quelle già esistenti, nonché l’approvazione di targhe e monumenti commemorativi a persone decedute da meno di dieci anni, può avvenire soltanto previa autorizzazione del prefetto.

Ecco l’elenco dei nomi suddivisi per Quartieri, che hanno già espresso il loro parere favorevole all’intitolazione.

San Donato-San Vitale:

Rotonda Lea Colliva (pittrice, 1901-1975): area tra via Azzurra, via Angelo Venturoli e largo Giovanni Ignazio Molina.

Giardino Ugo Guidi (pittore, 1923-2007): area verde tra via Azzurra e via Fossolo.

Quartiere Savena:

Giardino Alessandra Galante Garrone (attrice e insegnante di recitazione, 1945-2004): area verde tra via degli Ortolani, via Milano e via Corrado Mazzoni.

Quartiere Porto-Saragozza:

Piazzetta Giorgio Guazzaloca (sindaco, 1944-2017): primo tratto di via IV Novembre, tra via Massimo D’Azeglio e via De’ Fusari.

Passaggio Francesca Alinovi (ricercatrice e critica d’arte, 1948-1983): passaggio pedonale che da via del Porto attraversa il giardino del Cavaticcio.

Piazzale Nerina De Piccoli (filantropa, 1872-1916): area alle spalle di Villa delle Rose.

Passaggio Edmondo Fabbri (giocatore e allenatore di calcio, 1921-1995): passaggio che collega via Andrea Costa e via Pietro Busacchi.

Rotonda Ettore Tarozzi (pubblico amministratore, 1931-2011): area situata tra via Riva di Reno e piazza Manfredi Azzarita.

Quartiere Navile:

Parco Rita Levi Montalcini (scienziata premio Nobel per la Medicina, 1909-2012): area verde che dalle vie Agostino Bignardi e Piero Gobetti si sviluppa lungo il canale Navile.

Via Margherita Hack (astrofisica, 1922-2013): tratto di strada che collega le vie Ferrarese e Stalingrado all’altezza del nuovo Tecnopolo.