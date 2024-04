Intitolato un giardino al partigiano ’Tom’

Il giardino di ‘Tom’. Venerdì scorso, a Castel Maggiore, è stato intitolato il giardino pubblico tra le vie Chiesa, Montale e Don Dossetti, al partigiano Secondo Spisni (1921 - 1944) soprannominato ‘Tom’, caduto nella battaglia di Casteldebole.

All’intitolazione erano presenti Belinda Gottardi, sindaca di Castel Maggiore Gemma Spisni, sorella di Secondo e la locale delegazione Anpi.

Secondo Spisni, era un falegname, prestò servizio militare, e dopo l’armistizio militò nella 63esima Brigata partigiana Bolero Garibaldi con funzione di caposquadra. Il 29 ottobre 1944 morì a Bologna per le ferite riportate durante la battaglia di Casteldebole. E’ stato riconosciuto partigiano nel periodo dal 1 maggio 1944 al 29 ottobre 1944 ed è ricordato nel Sacrario di Piazza Nettuno a Bologna. "Nell’occasione dell’intitolazione del giardino pubblico – dice la sindaca Belinda Gottardi – va ricordato il contributo complessivo della famiglia Spisni alla lotta di Liberazione: la sorella Maria militò come partigiana nel battaglione Cirillo della quarta brigata Venturoli Garibaldi e operò a Sala e a Castello d’Argile; la sorella Anna, giovanissima, fu attiva nella quarta brigata Venturoli Garibaldi e riconosciuta patriota dal giugno 1944 alla Liberazione. Il fratello Narciso risultò disperso in Russia durante la spedizione contro l’Unione Sovietica".

E Gottardi aggiunge: "La famiglia Spisni ha quindi testimoniato le dure vicende della seconda guerra mondiale. E la foto di Secondo Spisni è pubblicata sul portale ‘Storia e Memoria’ di Bologna".

p. l. t.