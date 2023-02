Intossicato dal monossido Grave 57enne

Tragedia sfiorata l’altra notte a Monteveglio dove un uomo di 57 anni è rimasto gravemente intossicato a causa del monossido di carbonio fuoriuscito dalla canna fumaria della sua abitazione.

L’uomo è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in elicottero in camera iperbarica, all’ospedale di Ravenna, per avere respirato il gas tossico. Da una prima ricostruzione dei fatti, le esalazioni sarebbero state causate dal fumo fuoriuscito dalla canna fumaria, per cause che ora sono in corso di accertamento al vaglio dei carabinieri. Oltre al 57enne, che è stato ricoverato a Ravenna e sottoposto al trattamento della camera iperbarica, in quel momento in casa c’era un’altra persona, trasportata all’ospedale Maggiore di Bologna in codice di media gravità. Sul posto vigili del fuoco, 118 e carabinieri.