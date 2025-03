Intossicato dal monossido. Grave operaio di 24 anni

Non si è accorto del malfunzionamento della stufa: era già a letto quando, all’improvviso, ha iniziato a sentirsi male. Quando i sanitari sono giunti sul posto, le condizioni erano già gravi tanto che, dall’ospedale di Baggiovara, è stato trasferito nella camera iperbarica dell’ospedale di Fidenza per essere sottoposto ad un trattamento urgente. Ora è ricoverato in prognosi riservata.

A rimanere intossicato, domenica notte è stato un giovane operaio di 24 anni, V.M le iniziali, residente a Iola di Montese. L’episodio è avvenuto nell’abitazione dove il giovane, operaio, vive solo.

A rilevare il monossido sono stati i vigili del fuoco, giunti subito sul posto da Fanano e Vignola con la strumentazione specifica per rilevare appunto eventuali ‘fughe’. Pare che alla base della saturazione dell’aria vi sia stato un malfunzionamento della stufa a legna utilizzata dal 24enne per riscaldare gli ambienti domestici. Sul posto, domenica notte, sono accorsi i sanitari del 118 insieme ai pompieri appunto e ai carabinieri che si sono occupati degli accertamenti. Il ragazzo è stato poi trasferito a Fidenza dove ieri si trovava ricoverato in terapia intensiva.

"Sicuramente è fondamentale effettuare regolarmente la pulizia di camini e canne fumarie – afferma l’ingegner Fabio Baracchi, responsabile della comunicazione esterna dei pompieri. Il montaggio delle apparecchiature, che è bene siano sempre a norma e non vetuste, deve essere effettuato da tecnici qualificati come prevede la normativa. Inoltre – continua Baracchi – è fondamentale che venga utilizzato combustibile adeguato perchè alcuni lasciano residui resinosi e in questo caso occorre una manutenzione maggiore se parliamo di stufe a legna: evitiamo legname con vernici o appunto resinosa. In ultimo non dimentichiamo alcuni accorgimenti: queste apparecchiature vanno montate con le dovute ventilazioni. La ventilazione dei locali deve sempre essere garantita".

v. r.