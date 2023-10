Inutili i ’bolloni’ dei 30 orari. Meglio spendere in sicurezza

In tutta Bologna appaiono sull’asfalto dei grossi segnali di limite di velocità a 30 kmh. Tutti sappiamo che questo divieto è già operativo, ma nessuno lo rispetta. Quindi perchè ostinarsi a far dipingere questi divieti, che poi dovranno essere ridipinti? Non era meglio destinare queste risorse per la sicurezza stradale, in modo più concreto? Buche, incroci e strade pericolose, piste ciclabili, ecc. Oppure si vorrà tenere la linea dura?

Daniele Zocca