“Io, invalida, ho perso l’aereo: assistenza in ritardo al Marconi”

Bologna, 31 marzo 2025 - “Una vera e propria odissea". Non usa mezzi termini Pamela Deiana mentre riavvolge il nastro e torna con la mente alla disavventura vissuta ieri all’aeroporto di Bologna, quando la 51enne, invalida, era arrivata al Marconi per volare fino a Cagliari, città in cui abita. E in cui, invece, è riuscita ad atterrare soltanto il giorno dopo.

La disavventura all'aeroporto

“Il mio aereo - racconta la donna - doveva partire alle 15.55. Siccome sono una persona invalida mi sono affidata, come sono solita fare, all’assistenza speciale dell’aeroporto: sono arrivata circa un’ora e un quarto prima del decollo, mi hanno fatto accomodare nella Sala Amica (la sala d’attesa riservata ai passeggeri a ridotta mobilità, ndr) e lì sono rimasta in attesa che un addetto mi accompagnasse, in sedia a rotelle, al check-in. Il tempo però continuava a scorrere e in quel momento ho iniziato a preoccuparmi. Tant’è che quando l’addetto è arrivato, era ormai troppo tardi: l'imbarco era già chiuso e io non potevo più salire sull’aereo”.

Da lì, sono iniziati i primi disagi: “Nonostante sia solita frequentare aeroporti e viaggiare, mai nella vita ho vissuto una situazione di questo genere. Soprattutto se penso che la ‘Sala Amica’ è a soli pochi metri dal check-in, ma nessun addetto era disponibile ad accompagnarmi: così ho perso l’aereo e sono rimasta bloccata in un’altra città fino al giorno dopo”.

Difficoltà e soluzioni trovate

“Mi è stato comunicato che l’unico modo per tornare a casa era comprare il biglietto per il volo successivo - continua Deiana - in programma la mattina dopo (oggi, ndr) alle otto. Biglietto che poi, in seguito, mi è stato offerto dalla compagnia. Purtroppo le mie proteste non sono servite a nulla, e non mi hanno comunque fatto salire sull’aereo delle 15.55 nonostante in quel momento non fosse ancora decollato. Ero sola, dovevo organizzarmi per la notte e non avevo nessuno a Bologna che potesse aiutarmi. E in più, come se non bastasse, mi servivano alcuni farmaci che, sicura di poter rientrare a casa entro sera, non avevo portato con me”.

Per questo motivo, “mi hanno poi accompagnata nel centro di primo soccorso del Marconi, dove però ho scoperto che non c’erano medici ma solamente infermieri. Insomma, un disagio nel disagio: per ricevere le medicine dovevo accettare di essere accompagnata in ospedale con l’ambulanza, ma ho preferito rifiutare, per non moltiplicare le difficoltà e gli spostamenti”.

Come si è conclusa la vicenda

Deiana è arrivata a casa soltanto stamattina. “Dovevo rientrare ieri. E invece mi ritrovo ad aprire la porta di casa soltanto la mattina dopo - conclude -. Ho voluto raccontare questo episodio per far sì che non riaccada in futuro e, soprattutto, che nessun altro passeggero invalido si ritrovi a vivere un disagio simile”.

Intanto l'aeroporto Marconi ha già reso noto che a breve fornirà maggiori dettagli e chiarimenti sulla vicenda.