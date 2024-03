Invalida senz’acqua chiama i carabinieri

Staccano l’acqua a un condominio per il mancato pagamento di dell’utenza, ma i carabinieri di Medicina intervengono e soccorrono l’inquilina in difficoltà. Due sere fa una signora, affetta da una malattia invalidante, è tornata a casa, a Medicina, dopo un ricovero. Disperata ha telefonato ai carabinieri di via Saffi chiedendo di aiutarla a riattivare l’acqua che era stata interrotta a seguito di un ritardato pagamento della bolletta condominiale. Anche gli altri residenti del palazzo erano stati esclusi dal servizio che sarebbe stato riattivato solo dopo due giorni. I militari locali si sono precipitati a casa della donna e hanno chiamato subito i responsabili del servizio idrico, sollecitandoli a riattivare la fornitura. Poi, visto che la telefonata non era stata sufficiente a sbloccare il problema, i militari hanno messo nero su bianco i fatti, scrivendo alla società. Questa, preso atto della situazione, ha riattivato subito il servizio.