Invalidi senza ascensore: "Siamo bloccati in casa"

Paola e Romeo sono bloccati nelle quattro mura del loro appartamento in Bolognina, perché il condominio in cui vivono non è dotato di ascensore. Scendere dal primo piano e affrontare due lunghe rampe di scale per i due coniugi, 74 anni lui e 72 lei, è impossibile, perché l’invalidità impedisce loro di essere autonomi e, per uscire di casa, necessitano di totale assistenza. Un bagliore di speranza, però, si era acceso a marzo 2022, quando i condòmini avevano firmato le carte per dare il via ai lavori per la creazione di un ascensore, che sarebbe dovuto essere operativo già alla fine dello stesso anno. Dalla teoria alla pratica, però, è passato del tempo e moglie e marito stanno ancora aspettando. Da un anno e mezzo, infatti, non si è mosso nulla.

"Ci sono tre persone invalide nel condominio – spiega Marco Timoncini, figlio della coppia (nella foto con la sorella) –. Questa situazione non è più sostenibile e i lavori stanno continuando a essere rimandati: sarebbero dovuti terminare lo scorso marzo, ma in primavera non era iniziato nulla. Ci sono stati solo dei lavori di muratura a fine giugno, che però non sono stati completati. Abbiamo addirittura un buco nel tetto dal mese di luglio". I ritardi si sommano e, stando alle ultime comunicazioni date dall’impresa, "l’opera dovrebbe concludersi entro il 30 dicembre 2023 – continua Timoncini –, ma è un traguardo irraggiungibile, visto che non sono stati terminati nemmeno i primi lavori di edilizia". La circostanza rende complicata la vita di Paola e Romeo, che spesso devono recarsi in strutture ospedaliere per visite di controllo e terapie. "Dal momento in cui i miei genitori non possono muoversi in autonomia, siamo costretti a prenotare un’ambulanza ogni volta che sono previsti controlli e visite – aggiunge il figlio –. E in questi casi è necessario, in più, affittare un montascale, formato da una poltrona con rotelle, per arrivare all’ingresso del piano terra. Il prezzo ogni due mesi è di 600 euro".

Una spesa che, se le tempistiche fossero state rispettate, non sarebbe oggi necessaria. "La ditta non sta dando priorità agli ordini necessari e non si rende conto delle limitazioni che sta imponendo a chi non può muoversi autonomamente", conclude Timocini. "Siamo consapevoli della situazione – commenta l’azienda –. Tutti i materiali necessari al completamento dell’installazione sono stati ordinati, ma dipendiamo dai tempi di consegna. Stiamo lavorando con l’amministratore dell’edificio per installare l’ascensore il prima possibile e migliorare l’accessibilità".

Mariateresa Mastromarino