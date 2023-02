Invasione di coriandoli a Rastignano e Pianoro

Domenica prossima dalle 14.30 a Pianoro si festeggia il Carnevale. Un appuntamento immancabile per la cittadinanza e per i bambini e le bambine a cui saranno dedicati tantissimi momenti di intrattenimento.

Oltre alla festa in maschera ci sarà la sfilata dei carri allegorici costruiti da Pollegivesss Group – I Ragazzi di Piandi – Rastitown – Gruppo cultura e sport di Pian di Macina – Pro Loco Pianoro Aps, e poi ancora musica, baby dance, spettacoli e giochi. Il Carnevale di Pianoro quest’anno giunge alla sua 34esima edizione e, durante la festa, non mancheranno gli stand gastronomici e le giostrine per bambini. L’ingresso al carnevale è gratuito.

La partenza della sfilata dei carri è prevista alle 14.30 da via Ariosto e percorrerà via Risorgimento, via Bolognesi, via Gramsci e, oltre ai carri allegorici, sarà presente un simpatico trenino.

Aprirà il corteo, la Banda Folkloristica Euganea preceduta dal gruppo Majorettes. Il Carnevale di Pianoro sarà preceduto dal Carnevale di Rastignano che si terrà sabato prossimo a partire dalle 14.30 presso piazza Piccinini, a cura di Rastitown. Due giorni all’insegna del divertimento, della condivisione e della felicità diffusa.