Inveisce contro gli agenti di polizia in piazza del Popolo, denunciato tifoso ubriaco

Ha offeso e inveito contro agenti di polizia di Stato del commissariato di San Giovanni in Persiceto, diretto dal vice questore Gabriella Panarace (nella foto), ed è stato denunciato a piede libero. Protagonista dell’accaduto un 37enne residente a Persiceto che l’altro giorno, in piazza del Popolo, alla vista di una volante della polizia, si è avvicinato e ha iniziato ad insultare gli agenti a bordo. I poliziotti sono intervenuti ma l’uomo, che aveva bevuto un po’ troppo, ha insistito continuando a offendere il personale di polizia e a tenere un atteggiamento aggressivo. Alla fine lo scalmanato è stato accompagnato nei vicini uffici del commissariato. Dopo i controlli del caso gli inquirenti hanno scoperto che sul 37enne, con precedenti, pende un Daspo, una misura finalizzata a contrastare la violenza negli stadi, disposto dal questore di Sassari. Il 37 enne è stato denunciato con l’accusa di resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale e poi rimesso in libertà.