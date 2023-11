"Invento uno scienziato supereroe che trasforma gli elementi"

Si autodefinisce "l’amichevole chimico di quartiere", e già questo farà pizzicare il ’senso di ragno’ dei fan di Spider-Man. Dario Bressanini, docente all’Università dell’Insubria a Como e divulgatore scientifico da mezzo milione di follower su YouTube, presenta venerdì alla Feltrinelli di piazza Ravegnana (ore 18) il suo ’Doctor Newtron - La scienza nel fumetto’ (Feltrinelli Comics). "Il mio primo saggio a fumetti – osserva Bressanini –: una parte di storie sceneggiate da me e disegnate da Luca Bertelé (con gli ospiti Davide Messina, Stefano Landini e Maurizio Rosenzweig) e un’altra più divulgativa dove racconto il rapporto fra scienza e supereroi".

Prof, chi è il Doctor Newtron?

"Ho voluto inventare uno scienziato supereroe che inizia la sua carriera negli anni Quaranta. Durante la Golden Age dei comics, nessuno dei principali vigilanti è uno scienziato: né Batman, né Superman, né Wonder Woman. Doctor Newton, in seguito a un incidente nucleare, ottiene il potere di trasformare gli elementi, come l’ossigeno in azoto o il ferro in rame. E lo mette a disposizione del Bene".

La carriera del DN attraversa gli ultimi decenni, adattando temi e stile grafico...

"Già, nei fumetti la rappresetazone della scienza e degli scienziati riflette il periodo storico in cui viene prodotta. Passo in rassegna scoperte ed episodi importanti, dallo Sputnik al primo uomo sulla Luna".

La fiction dei fumetti, a volte, ha anticipato la realtà. Non crede?

"Faccio un esempio recente: le biotecnologie. La Saga del Clone di Spider-Man (dove si scopre che, per anni, un clone aveva sostituito Peter Parker sotto la maschera, ndr) finisce nel 1996, l’anno in cui viene clonata la pecora Dolly. Spesso, gli sceneggiatori hanno preso spunto da una notizia scientifica che faceva discutere e ne hanno anticipato il passo successivo".

Quanto possono essere utili nuovi metodi come i video sul web per insegnare ai ragazzi le materie scolastiche?

"Divulgazione e didattica sono affini ma non uguali. Di mestiere faccio il prof universitario, e non tutti i concetti possono essere resi ’pop’. Detto ciò, tanti colleghi delle scuole medie e superiori mi scrivono che, come introduzione, i miei video sono molto apprezzati dai ragazzi".

Nell’ultima storia, il DN affronta un nemico terribile: un tumore. Quanto c’è di autobiografico?

"Vivo sulla pelle la battaglia del DN: mi è sembrata una buona occasione per analizzare la mia malattia con uno sguardo più distante. È una situazione che tante persone si trovano a vivere: le lunghe attese in ospedali, l’ansia delle diagnosi. Per me scriverne è stato terapeutico".

Andrea Bonzi