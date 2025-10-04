Inventori per un giorno a scuola

Ha fatto tappa a Medicina ’Inventori per un giorno’, l’iniziativa ludico formativa promossa da Enel in collaborazione con la Ong internazionale Helpcode, che ha visto come protagonisti i piccoli studenti delle quarte e delle quinte classi della scuola primaria Gino Zanardi dell’Istituto comprensivo di Medicina. La giornata si è aperta con i saluti del sindaco Matteo Montanari e di Massimiliano Bega, responsabile Affari Istituzionali Emilia-Romagna alla presenza dei docenti Ilaria Catozzi, Jessica Giangregorio, Raffaella Prencipe, Valentina Bagni e degli educatori di Helpcode.

Dopo l’illustrazione del concetto di energie rinnovabili e degli obiettivi didattici dell’evento da parte dei tutor di Helpcode, si è aperta la challenge creativa in stile ’hackathon’, attraverso suddivisione in gruppi, finalizzata alla costruzione di modellini basati sulle energie rinnovabili. Gli alunni delle classi quarte e quinte classi si sono così cimentati in uno stimolante e originale laboratorio dedicato all’energia. Ogni team, seguito dagli esperti di Helpcode, ha realizzato dei veri e propri modellini sull’energia sostenibile, tema cruciale per il futuro del pianeta. L’iniziativa si è conclusa con la presentazione delle invenzioni e con la condivisione delle riflessioni finali sulle sfide ambientali.

Questa iniziativa rientra in un più ampio progetto, denominato "È viva la scuola Labs: energia per il futuro", che è stato ideato e realizzato per Enel da Helpcode, realtà specializzata nella formazione e nella tutela dei diritti dell’infanzia. Tale progetto prevede un ciclo di laboratori teorici e pratici per portare nelle scuole i valori della creatività e della sostenibilità, per formare le giovani generazioni sull’energia rinnovabile e per facilitare la nascita di una nuova generazione di cittadini consapevoli.

"Siamo lieti della partecipazione dei bambini della scuola primaria di Medicina a questa giornata di sensibilizzazione sui benefici delle fonti rinnovabili – ha dichiarato Massimiliano Bega –. Il laboratorio teorico-pratico ’Inventori per un giorno’ sarà replicato in altre località Italiane". "Ringrazio Enel ed Helpcode, che hanno reso possibile questo momento di formazione ed educazione alle energie rinnovabili per i nostri giovani studenti – ha dichiarato il sindaco Matteo Montanari –. Ringrazio, inoltre, anche il corpo docente per avere reso possibile la buona riuscita di questo evento".