Investe agente e scappa. L’autore dell’incidente fermato in un bar e arrestato per spaccio

Ha investito con il suo monopattino un poliziotto ed è subito scappato, senza soccorrerlo. E da quel momento, il personale del commissariato Due Torri San Francesco ha attivato un’attività di indagine intensa, fino a rintracciare e fermare il responsabile. È finito così in manette un cittadino tunisino di 23 anni, ricercato dalla Questura per reato di fuga e omissione di soccorso con lesioni personali stradali, ma arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’arresto è avvenuto domenica, mentre l’incidente è successo lunedì 29 settembre, in via del Pratello. Dove un agente, che ha avuto 30 giorni di prognosi per sospetta lesione del legamento crociato, è stato travolto dal mezzo del fuggitivo, mentre si trovava all’esterno del commissariato Due Torri San Francesco.

A individuare l’autore, un poliziotto dello stesso commissariato, che, libero dal servizio, ha notato il tunisino seduto nel dehors di un bar in piazza dei Martiri. L’avvistamento ha permesso a una Volante di intervenire, fermando in pochi minuti l’autore dell’incidente. L’uomo aveva con sé 12 involucri di cocaina per un totale di otto grammi, due grammi di hashish e anche 970 euro in contanti. In più, nel marsupio è stata trovata una chiave di un’affittacamere di via Lemonia, dove gli agenti sono andati.

I poliziotti, nell’appartamento, hanno trovato altri tre involucri di cocaina per un totale di altri quattro grammi, 800 euro in contanti suddivisi in banconote di piccolo taglio e quattro telefoni cellulari.

A quel punto, l’uomo è stato accompagnato in Questura, dove è emerso il suo profilo giudiziario: il tunisino ha a carico numerosi precedenti penali tra cui un arresto per spaccio a marzo 2024, e altri precedenti per furto aggravato, rapina aggravata, violenza sessuale, resistenza pubblico ufficiale e ingresso illegale sul territorio nazionale. L’uomo è stato anche denunciato per l’episodio del 29 settembre.