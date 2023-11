Investe una guardia giurata al kiss and ride di Bologna e si dà alla fuga: arrestato un 56enne. Video

Bologna, 9 novembre 2023 - Ha investito volontariamente una guardia giurata che, all'interno del kiss&ride della stazione dei treni, gli aveva chiesto di spostare l'auto che ostruiva il passaggio dei pedoni.

La vittima, in servizio all'interno del parcheggio rapido, aveva notato una Mercedes parcheggiata in modo tale da ostruire il passaggio dei pedoni e ha così chiesto al proprietario, che in quel momento era fuori dall'auto, di spostarla. L'uomo, un bolognese di 56 anni, infastidito da quanto gli era stato detto è salito in macchina e ha tentato di investire in retromarcia la guardia giurata, che è riuscita a defilarsi e ad annotare il numero di targa della Mercedes.

Investimento al Kiss and ride di Bologna: alcuni frame del video di sorveglianza

Il cinquantaseienne, però, ci ha riprovato e dopo essere partito a tutta velocità ha investito la vittima che è atterrata sul cofano dell'auto, percorrendo così circa 50 metri prima di cadere a terra. L'investitore ha proseguito la sua corsa ed è fuggito.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polfer che, dopo essersi sincerati delle condizioni di salute della guardia giurata, hanno visionato le immagini dei sistemi di sorveglianza, ricostruendo quanto accaduto e risalire al proprietario dell'auto.

Il cinquantaseienne è stato così fermato alla guida della Mercedes e portato negli uffici della Polfer. Al termine degli accertamenti di rito, tra cui quelli volti a rilevare l’eventuale assunzione di alcool e sostanze stupefacenti, l’uomo è stato arrestato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. La guardia giurata, soccorsa dal 118 e trasportata all’ospedale Maggiore per i dovuti accertamenti, non ha riportato gravi conseguenze.