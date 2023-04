Investe la compagna e simula incidente Rintracciato e preso

A Capodanno avrebbe investito con la propria auto la compagna su una stradina alle pendici del Vesuvio a Ercolano simulando poi un incidente. Il responsabile, un 43enne residente in provincia di Napoli è stato arrestato ieri a Casalecchio dai carabinieri, che lo hanno trovato e hanno eseguito l’ordinanza di custodia emessa dal Gip del Tribunale di Napoli. I reati contestati all’uomo, che non ha opposto resistenza, sono tentato omicidio, simulazione di reato e guida sotto l’effetto di stupefacenti. Gli investigatori hanno accertato che il fatto è avvenuto a seguito di una violenta lite con la convivente culminata con il ferimento che provocò traumi gravi. Lui invece aveva denunciato un tentativo di rapina asserendo che aveva involontariamente investito la compagna, scesa dall’auto per fuggire.