Investe i poliziotti e scappa: inseguimento in tangenziale all’ora di pranzo

Bologna, 30 gennaio 2024 – Quattro chili di cocaina, un chilo e mezzo di marijuana e 20mila euro in contanti. E’ ingente il bottino sequestrato dalla polizia in corso di un’operazione anti droga e anti spaccio che è finita con uno dei sospettati che ha investito gli agenti e pure un inseguimento a tutta velocità in tangenziale.

E’ successo ieri mattina e a finire in manette sono stati due giovani di 22 e 28 anni, di origine albanese, che erano da tempo nel mirino della Squadra mobile. I due vivevano in un appartamento di via della Pietra (a Borgo Panigale) dove era stato notato da tempo un via vai sospetto. Ieri, uno il 22enne è uscito e, dopo aver preso un autobus, è sceso in via Emilia Ponente.

Intanto, nella casa di via della Pietra, intorno alle 14, l’altro giovane è salito su una Opel. Gli investigatori della Mobile hanno deciso allora di procedere al controllo del giovane sospettato, ma a quel punto lui, con un’improvvisa manovra, ha puntato dritto contro i poliziotti, investendoli: i due agenti sono finiti a terra, feriti e doloranti. E il fuggiasco ne ha approfittato scappare, inseguito da altri poliziotti. Una folle corsa in tangenziale, che si è protratta per alcuni chilometri in direzione San Lazzaro fino all’uscita 5, dove l’auto è stata bloccata.

Durante l’inseguimento il conducente dell’auto si è disfatto di un mazzo di chiavi e di un voluminoso pacchetto che probabilmente conteneva droga.

Intanto, in via della Pietra, gli agenti feriti erano stati soccorsi e portati in ospedale, dove hanno avuto una prognosi di 20 giorni ciascuno. Altri colleghi sono invece rimasti ad attendere il ventiduenne, che è rincasato dopo poco. Il ragazzo è stato subito bloccato e controllato e la perquisizione è stata estesa anche all’appartamento dove sono stati trovati i 4 chili di cocaina, il chilo e mezzo di marijuana e la somma di 20.000 euro in contanti.

I due giovani albanesi di 22 e 28 anni, incensurati, sono stati arrestati e portati in carcere. La droga immessa nel mercato cittadino avrebbe fruttato all’organizzazione un introito di oltre 400mila euro.